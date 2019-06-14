ضبط 100 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بالوراق
الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:28 ص
إيمان عبد العاطي
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توصلت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، إلى قيام "محمود م ر " 25 سنة، صاحب محل فسخاني بدون ترخيص كائن بشارع الوحدة الصحية، دائرة قسم شرطة الوراق بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة ( فسيخ ) منتهية الصلاحية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى لوجود تغير في الخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة مستغلا زيادة اقبال المواطنين علي تلك الأصناف بقصد تحقيق الأرباح الطائلة الغير مشروعة.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، ومداهمة المحل المشار إليه، ومصادرة ما بداخله، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالإشتراك مع مفتشى التموين استهدفت المخزن المشار إليه حيث أمكن ضبط المتحري عنه.
وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 2 جركن بلاستك معبأين فسيخ زنة 50 كجم، وبلغ اجمالى المضبوطات 100 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الادمي كما جاء بتقرير لجنة الطب البيطري ومفتش الأغذية والتموين، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، ومداهمة المحل المشار إليه، ومصادرة ما بداخله، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالإشتراك مع مفتشى التموين استهدفت المخزن المشار إليه حيث أمكن ضبط المتحري عنه.
وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 2 جركن بلاستك معبأين فسيخ زنة 50 كجم، وبلغ اجمالى المضبوطات 100 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الادمي كما جاء بتقرير لجنة الطب البيطري ومفتش الأغذية والتموين، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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