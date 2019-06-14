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بعد مشاهدة امح "سبع البرمبة": رامز جلال: "أنا دخلت التاريخ"

الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:56 ص
بعد مشاهدة امح سبع البرمبة: رامز جلال: أنا دخلت التاريخ
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نشر الفنان رامز جلال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للمشجع الأهلاوي "أمح الدولي" من داخل إحدى دور العرض السينمائي، بعد مشاهدته فيلم "سبع البرمبة".

وعلق رامز جلال، على الصورة قائلًا: "أنا دخلت التاريخ.. أمح النجم دخل الفيلم.. سبع البرمبة بجميع دور العرض والله المستعان".

"سبع البرمبة" بطولة رامز جلال ويشاركه البطولة محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جميلة عوض، مها أبو عوف، نور قدري وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.


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