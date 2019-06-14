رئيس مؤسسة "سؤالين": الرقابة الإدارية تقوم بجهد جبار وتعمل في صمت
الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:47 ص
نعيم يوسف
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قالت "سو إلين حسونه"، رئيس مؤسسة "سؤالين" القانونية للتنمية المجتمعية، إنهم كانوا يأملون في إقامة منتدى لمكافحة الفساد في الدول الأفريقية منذ فترة، وهذا أول مؤتمر يحدث بين دول العالم كلها لمكافحة الفساد.
وأضافت في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن هناك 52 دولة مشاركة في المنتدى، وهذا الأمر يساعد في تبادل الخبرات.
وأشارت إلى أن الرقابة الإدارية في مصر تقوم بجهد جبار، وتعمل في صمت، لافتة إلى أن ما نعلمه عنهم حوالي 1% مما يفعلونه في الحقيقة.
وأضافت في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن هناك 52 دولة مشاركة في المنتدى، وهذا الأمر يساعد في تبادل الخبرات.
وأشارت إلى أن الرقابة الإدارية في مصر تقوم بجهد جبار، وتعمل في صمت، لافتة إلى أن ما نعلمه عنهم حوالي 1% مما يفعلونه في الحقيقة.
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