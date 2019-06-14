في ذكرى ميلادها.. قصة فيلم زبيدة ثروت الممنوع من العرض!

تحل اليوم الجمعة 14 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، التي بدأت مسيرتها الفنية في فترة الخمسينات بمشاركتها في فيلم "دليلة"، ولمع نجمها بعد وقوفها أمام الفنان الكبير عبد الحليم حافظ في فيلم "يوم من عمري"، ثم قررت اعتزال الفن في فترة السبعينات، وابتعدت عن الأضواء حتى رحيلها في 13 ديسمبر عام 2016.





في عام 1975، شاركت "ثروت" في فيلم "المذنبون" عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار ممدوح الليثي، وإخراج سعيد مرزوق، والذي أحدث أزمة كبيرة عقب عرضه، حيث أدى سماح الرقابة على المصنفات الفنية، للفيلم بالعرض إلى معاقبة كل الكوادر الرقابية المسئولة عن هذا القرار، كما أدى أيضاً إلى صدور قوانين رقابية جديدة آنذاك.



