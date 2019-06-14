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مدرب الزمالك السابق: كنا نريد إشراك أيمن حفني ولكن

الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:26 ص
مدرب الزمالك السابق: كنا نريد إشراك أيمن حفني ولكن
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الفجر الرياضي
 
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أكد أيمن عبد العزيز، مدرب الزمالك السابق، أن مساعدين جروس كانو يريدون إشراك أيمن حفني.

وقال أيمن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنا نريد إشراك أيمن حفني لما يمتلكه من موهبة كبيرة، وكان يحتاج للعب في فترات كثيرة لكننا لسنا أصحاب القرار".

وأكمل : "الله يعطي كل لاعب قدرات معينة، لا يمكن أن أقول له تدرب مثل طارق حامد لأنه لديه قدرة معينة في التدريب ولا يمكن أن تزيد".
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