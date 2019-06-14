موعد مباراة تونس ومالي في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

ينتظر عشاق كرة القدم التونسية والعربية مواجهة قوية تجمع بين منتخب تونس نسور قرطاج أمام منتخب مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 28 يونيو من الشهر الجاري حيث أن منتخب تونس يتواجد في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات انجولا وموريتانيا، حيث سيبدأ المنتخب التونسي المشوار ضد أنجولا في 24 يونيو ثم يلتقي مالي 28-6-2019 ثم يواجه موريتانيا 2-7-2019 ومن المقرر ان يكون المنتخب التونسي مرشحا للفوز بالبطولة القارية ويرغب بداية في التأهل لدور الـ16 ثم محاولة التتويج باللقب القاري المهم في مسيرة نسور قرطاج حيث مجموعة تونس سهلة نسبيا مع مالي وأنجولا وموريتانيا في موقعة نارية بين تونس ومالي.





ومن المقرر ان يكون ملعب استاد السويس شاهدا على استضافة مباراة تونس ضد مالي يوم 28 يونيو المقبل وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية ويخوض بعد ذلك المنتخب التونسي اللقاء الثالث أمام منتخب مورتانيا يوم 2 يوليو الساعة التاسعة مساءا على ملعب استاد السويس وبالنسبة للقنوات الناقلة والمفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية 2019 حيبث ستكون مباراة تونس ضد مالي منقولة بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية.





وشهدت قائمة منتخب تونس الرسمية المشاركة في بطولة إفريقيا عدة مفاجآت مثل استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الاهلي المصري على الرغم من مشاركته المستمرة سواء مع فريقه أو مع المنتخب وكذلك استبعاد حمدي النقاز ظهير الزمالك المصري في حين جاءت القائمة كالتالي:حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – معز حسن (نيس الفرنسي) – معز بن شريفية (الترجي التونسي) والدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) – وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي) – نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي) – أيمن بن محمد (الترجي التونسي) – محمد دراجر (بادربورن اليوناني) – ديلان برون (جينت البلجيكي) – كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي) – أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) - رامي البدوي (الفيحاء السعودي) والوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني) – غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) – أنيس البدري (الترجي التونسي) – إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) – فرجاني ساسي (الزمالك) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – يوسف المساكني (يوبين البلجيكي) – نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) – وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي) والهجوم: طه الخنيسي (الترجي التونسي) – فراس شواط (الصفاقسي التونسي).





وكانت قائمة مالي في البطولة كالآتي: حراسة المرمى: ديجوي ديارا (ستاد مالي)، إبراهيم مونكورو (مازيمبي)، آداما كيتا (دجوليبا المالي) والدفاع: مولا واجي (نوتينجام فورست)، هاماري تراوري (رين الفرنسي)، فالاي ساكو (فيتوريا جيماريش)، ماساديو هايدرا (لنس الفرنسي)، يوسف كونيه (ليل الفرنسي)، مامادو فوفنا (ميتز الفرنسي)، بوبكر كوياتيه (تروا الفرنسي) والوسط: ديادي ساماسيكو (ريد بول سالزبورج)، أمادو هايدرا (لايبزج)، شيخ دوكوريه (لانس)، لاسانا كوليبالي (جلاسكو رينجرز)، أداما تراوري (سيركل بروج)، سليماني ديارا (لانس)، إدريسا تراوري (شباب الجبل الليبي) والهجوم: موسى دجينبو (ستاندرد دو لييج)، موسى دومبيا (ستاد رين)، عبدلاي ديابي (سبورتينج لشبونة)، موسى ماريجا (بورتو)، كاليفا كوليبالي (نانت الفرنسي)، أداما نيان (تشارلروا البلجيكي)، سيكو كويتا (فولفسبورج النمساوي).



