50 مليون مشاهدة لـكليب "Never Really Over" للنجمة العالمية كاتي بيري (فيديو)
الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:57 ص
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حقق كليب "Never Really Over" للنجمة العالمية كاتي بيري عدد مشاهدات ضخم جدًا، منذ إطلاقه في 30 مايو السابق.
ووصلت نسبة مشاهدة الكليب على القناة الرسمية لكاتي بيري علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" لأكثر من 49 مليون مشاهدة خلال فترة قليلة.
كليب " Never Really Over " هو من اخراج فيليبا برايس و من انتاج Zedd .
وأكد الكثير من المعنيين بالموسيقى و الغناء أنه العمل الأنسب لجعل كاتي بيري محط تركيز الاضواء من جديد ، وخاصة أن كاتي اختفت لفترة قصيرة.
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