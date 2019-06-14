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أيمن عبد العزيز: أزمة الدوري؟ ليس هناك داعي لكل ما حدث

الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:45 ص
أيمن عبد العزيز: أزمة الدوري؟ ليس هناك داعي لكل ما حدث
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الفجر الرياضي
 
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أكد أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، ان الابيض كان قد وصل له من اتحاد الكرة اخطار يفيد بأن اخر مباراة له قبل كأس الامم مواجهة الانتاج الحربي.

وقال عبد العزيز  في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " الامور لم تكن تحتاج لكل هذه النقاشات، تم اخطارنا بأن اخر مباراة لنا قبل بطولة كأس الامم هي مباراة الانتاج الحربي.

وأردف : وعقب حصولهم على موافقة اجيري بانضمام اللاعبين فجرا، اكدوا لنا امكانية مواجهة حرس الحدود.

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