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مستشار "أريد حلا": هدفنا الدفاع عن كل امرأة ضعيفة

الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:11 ص
مستشار أريد حلا: هدفنا الدفاع عن كل امرأة ضعيفة
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نعيم يوسف
 
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قال محسن السبع، المستشار القانوني لحملة "أريد حلا"، إن هناك الكثير من النساء لا يستطيعون الحصول على حقوقهم، مشددًا على أن هدف المبادرة هو الدفاع عن كل امرأة ضعيفة لا تستطيع الحصول على حقها في العلاقة الزوجية أو المشاكل الأسرية.

وشدد "السبع"، في مداخلة مع برنامج "كارت أحمر"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، على أن قضايا الزوج الممتنع عن النفقة غالبا ما تنتهي على غرامة قدرها 500 جنيها، وهذا مبلغ ضعيف جدا طبقا للظروف المعيشية التي نعيشها حاليا.

ولفت المستشار القانوني لحملة "أريد حلا"، إلى أن القانون يتطلب أن تحريك الدعوى يتم عن طريق الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، موضحا أن الشكوى تكون مقيدة لمدة 3 شهور، وفي النهاية يكون نهاية القضية عدم قبول.
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