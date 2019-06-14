موعد مباراة السنغال والجزائر في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

يلتقي منتخب السنغال نظيره منتخب الجزائر في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 27 يونيو المقبل في البطولة المقامة بمصر 2019 في موقعة من العيار الثقيل حيث يعد المنتخب السنغالي واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر نظرا لامتلاكه مجموعة كبيرة من النجوم المحترفة في الكرة الأوروبية وكذلك المنتخب الجزائري الذي يقوده نجم الفريق رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي حيث أن أبرز نجوم السنغال ساديو ماني نجم ليفربول والسنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي وموسي واجي لاعب فريق برشلونة وإدريسا جاي لاعب وسط فريق إيفرتون وكيتا بالدي مهاجم فريق إنتر ميلان ومباي نيانج مهاجم فريق ستاد رين الفرنسي.





وكالعادة من المقرر أن تبدأ مباراة السنغال والجزائر في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم 27 من الشهر الجاري على ستاد الدفاع الجوي وسيخوض بعد ذلك منتخب السنغال اللقاء الثالث أمام منتخب كينيا يوم 1 من شهر يوليو في التاسعة مساءاً على نفس الملعب وبالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة السنغال والجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث سيتم إذاعة مباراة السنغال ضد الجزائر على قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT .





واعلن المدير الفني لمنتخب السنغال المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث يتواجد فيها في حراسة المرمى: عبد الله ديالو "ستاد رين" – ألفريد جوميس "سبال" – إدوارد ميندي "ريمس" وفي خط الدفاع: كاليدو كوليبالي "نابولي" – موسى واجي "برشلونة" – لامين جاساما "جوتيزبي سبور" – ساليف سانيه "شالكه" – شيخو كوياتيه "كريستال بالاس" – يوسف سابالي "بوردو" – ساليو سيس "فالنسيان" – بابي أبو سيسيه "أوليمبياكوس" وفي خط الوسط: هنري سافييت "بورصا سبور" – إدريسا جاي"إيفرتون" – بادو نداي "جالاتا سراي" – كيربن دياتا "كلوب بروج" – ألفريد نداي "مالاجا" وفي خط الهجوم: إسماعيليا سار "استاد رين" – كيتا بالدي "إنتر ميلان" – سادا تيوب "نيمس" – موسى كوناتي "أميان" – مباي نيانج "ستاد رين" – مباي دياني "جالاتا سراي" – ساديو ماني "ليفربول".





على الجانب الاخر جاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي في حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) – عز الدين دوخة (الرائد السعودي) – ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي) وفي الدفاع: عيسى مندي (ريال بيتيس الإسباني) – مهدي زيفان (رين الفرنسي) – رامي بن سبعيني (رين الفرنسي) – رفيق حليش (مورينيرينسي البرتغالي) – مهدي تاهرات (لانس الفرنسي) – جمال بلعمري (الشباب السعودي) – يوسف عطال (نيس الفرنسي) وفي الوسط: محمد فارس (سبال الإيطالي) – محمد بن خماسة (اتحاد الجزائر) – إسماعيل بن ناصر (إيمبولي الإيطالي) – مهدي عبيد (ديجون الفرنسي) – سفيان فيجولي (جالاتاسراي التركي) – عدلان جيديورا (نوتينجام فورست الإنجليزي) – هشام بودواي (بارادو الجزائري) وفي الهجوم: أدم أوناس (نابولي الإيطالي) – رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – إسلام سليماني (فناربتشه التركي) – ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي) – بغداد بونجاح (السد القطري) – يوسف البلايلي (الترجي التونسي).