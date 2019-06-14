رفع 3970 حالة إشغال طريق بالجيزة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:23 ص
إيمان عبد العاطي
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شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الدقي، شارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية، العمرانية، المنطقة الاثرية، الهرم، العجوزة، جنوب الجيزة، قطاع أكتوبر، مركز العياط.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 تروسيكل - 7 ثلاجة – 15 طقطوقة – 12 ثلاجة – 2697 كرسى – 85 ترابيزة – 65 استاند – 5 أسطوانة– 35 ميزان – 8 تابلوه خشب – 100 لوح وعرق خشب – 60 قلب شيشة – 16 عربة يد – 25 شمسية – 10 فرش لبيع الخردوات – 7 تروسيكل – 11 مانيكان ملابس – 5 مروحة – 7 تروللى – 16 شباك سقالة – 9 برويطة – 6 مدرج لبيع الفاكهة – 12 بنك خشب – 3 ونش – 7 تراك قماش – 55 محضر اشغال طريق – 4 سلم حديد – 3 مبرد مياه – 7 مروحة – 3 قرار غلق – 130 لافته إعلانية – 10 إزالة عشة – 7 برميل – 9 جنط حديد – 12 قفص بلاستيك – 11 حامل حديد – 5 فاترينة – 11 دكة خشب – 2 سماعة صب – 30 اوتاد وسلاسل حديدية – 15 محضر اعلان – 30 محضر تنظيم 4 دكة – 5 مفرش سرير – خزان مياة، وبلغ الإجمالي 3970 حالة تعديات على الطريق العام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 تروسيكل - 7 ثلاجة – 15 طقطوقة – 12 ثلاجة – 2697 كرسى – 85 ترابيزة – 65 استاند – 5 أسطوانة– 35 ميزان – 8 تابلوه خشب – 100 لوح وعرق خشب – 60 قلب شيشة – 16 عربة يد – 25 شمسية – 10 فرش لبيع الخردوات – 7 تروسيكل – 11 مانيكان ملابس – 5 مروحة – 7 تروللى – 16 شباك سقالة – 9 برويطة – 6 مدرج لبيع الفاكهة – 12 بنك خشب – 3 ونش – 7 تراك قماش – 55 محضر اشغال طريق – 4 سلم حديد – 3 مبرد مياه – 7 مروحة – 3 قرار غلق – 130 لافته إعلانية – 10 إزالة عشة – 7 برميل – 9 جنط حديد – 12 قفص بلاستيك – 11 حامل حديد – 5 فاترينة – 11 دكة خشب – 2 سماعة صب – 30 اوتاد وسلاسل حديدية – 15 محضر اعلان – 30 محضر تنظيم 4 دكة – 5 مفرش سرير – خزان مياة، وبلغ الإجمالي 3970 حالة تعديات على الطريق العام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.
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