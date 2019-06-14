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نجم الزمالك السابق يوجه رسالة صادمة للأهلي

الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:18 ص
نجم الزمالك السابق يوجه رسالة صادمة للأهلي
الاهلي
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الفجر الرياضي
 
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يرى أيمن عبد العزيز نجم ومدرب الزمالك السابق أن النادي الأهلي عليه ألا يتحدث عن الظلم في بطولة الدوري المصري.

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الأهلي النادي الوحيد الي في مصر الي مينفعش يتكلم عن الظلم".

وتابع:"الأهلي اتجامل كتير الموسم الحالي واترتبله ماتشات على حسب حالة الفريق المنافس".

واستكمل أيمن:"في مباريات اتاجلت للأهلي حتى يكتمل صفوفه وحسب حالة الفريق، مينفعش الأهلي يتكلم عن الظلم أبدًا".
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