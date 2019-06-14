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كوكبة من نجوم الملاعب في زفاف نجلة أحمد سليمان (صور)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:01 ص
كوكبة من نجوم الملاعب في زفاف نجلة أحمد سليمان (صور)
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عبد الحافظ حمدي
 
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احتفل أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق بزفاف كريمته ياسمين وذلك على الإعلامي كريم عبد العزيز بحضور مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم والإعلاميين.

وتواجد في الحفل عصام الحضري ونادر السيد وأحمد فتحي ومحمد ناجي جدو والإعلامي أحمد شوبير وعمرو الليثي وعزمى مجاهد وحماده صدقي وعبد الظاهر السقا ومحمود فتح الله ومحمد أبو العلا وسيد معوض وجمال عبد الحميد ولؤي دعبس وطارق علام وحرمه دينا رامز واللواء محمد سمير وحرمه الإعلامية إيمان أبو طالب.

كوكبة من نجوم الملاعب في زفاف نجلة أحمد سليمان (صور)
كوكبة من نجوم الملاعب في زفاف نجلة أحمد سليمان (صور)
كوكبة من نجوم الملاعب في زفاف نجلة أحمد سليمان (صور)
كوكبة من نجوم الملاعب في زفاف نجلة أحمد سليمان (صور)
كوكبة من نجوم الملاعب في زفاف نجلة أحمد سليمان (صور)
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