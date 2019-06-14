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تحرير 3407 مخالفة مرورية بالجيزة أخر 24 ساعة

الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:09 ص
تحرير 3407 مخالفة مرورية بالجيزة أخر 24 ساعة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1162) مخالفة انتظار خاطئ، (472) مخالفة متنوعة، ( 90 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 29 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (19) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1551 ) نـمــوذج 125، ( 22 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 8 ) التصالح الفوري، ( 20 ) حملة السرفيس، ( 8 ) زجاج فاميه، ( 8 ) ملصقات ومتعلقات، وبلغ إجمالي المخالفات 3407 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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