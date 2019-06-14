تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة كابتن أحمد سليمان في حضور كوكبة من نجوم كرة القدم (صور)
الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:59 ص
عبدالحافظ حمدي
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أحيا المطرب تامر حسني، حفل زفاف ابنة كابتن أحمد سليمان مدرب حراس مرمي منتخب مصر، في حضور كوكبه من نجوم كرة القدم.
وأقيم حفل الزفاف في حضور مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم والإعلاميين، حيث حضر كابتن عصام الحضري ونادر السيد وأحمد فتحي ومحمد ناجي جدو وأحمد شوبير وعمرو الليثي وعزمي مجاهد وحماده صدقي وعبد الظاهر السقا ومحمود فتح الله ومحمد أبو العلا سيد معوض وجمال عبد الحميد وطارق علام وحرمه دينا رامز والإعلامية إيمان أبو طالب.
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