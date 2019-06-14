موعد مباراة مدغشقر وبوروندي في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

يصارع منتخب مدغشقر نظيره منتخب بوروندي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة والمقامة في مصر بالفترة ما بين 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل حيث ويقع المنتخب المدغشقري في المجموعة الثانية مع منتخب غينيا ونيجيريا وبورندي حيث ستكون المباراة صعبة للغاية على الفريقين في التأهل لدور الـ16 رفقة منتخب نيجيريا المرشحان للفوز باللقب الافريقي ويتطلع منتخب بوروندي على الجانب الآخر لتحقيق الفوز في المشاركة بالبطولة الإفريقية حيث لم يسبق له وأن شارك في أي بطولة مستفيدا من زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتنخبا بطلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويسعي منتخب بوروندي لترك بصمة في البطولة الإفريقية واستغلال الفرصة للحصول على مزيد من الثقة واكتساب الخبرات للعودة من جديد للمشاركة وعدم الغياب الطويل عن البطولة الإفريقية ويحتل منتخب مدغشقر المرتبة السادسة عشر في التصنيف العالمي للمنتخبات المشاركة في البطولة بعد أن صعد عن مجموعته في التصفيات برصيد 10 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب السنغال الذي تصدر المجموعة برصيد 16 نقطة.





ومن المقرر ان يخوض منتخب بوروندي اللقاء الثاني أمام منتخب مدغشقر يوم 27 يونيو من الشهر الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الإسكندرية الرياضية ثم يخوض بعد ذلك منتخب بوروندي المباراة الثالثة الصعبة أمام غينيا يوم 30 من الشهر نفسه على ملعب الإسكندرية وفي اللقاء الاول يلعب منتخب بوروندي امام نيجيريا يوم 22 يونيو لعام 2019 في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل مباراة بوروندي ومدغشقر يوم 27 يونيو في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية في موقعة تحمل طابع التكافؤ وسيتم نقل اللقاء على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على بي إن سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT.





قائمة مدغشقر في أمم أفريقيا 2019 جاءت كالتالي : حراسة المرمى: إبراهيما عثمان أرثر دابو (جوبلين الفرنسي) - جان ديو دونيه راندرياناسولو (كنابس سبور الملغاشي) - مليفين أندرين (مارتيج الفرنسي) والدفاع: باسكال رازاكانانتينيانا (سان بيروا الفرنسي) - ديمتري كالوين (ليزربييه الفرنسي) - جيريمي موريل (ليون الفرنسي) - توافينا هاستيانا رامبيلوسون (أراس الفرنسي) - رومان ماتنييه (مينيسوتا يونايتد الأمريكي) - توماس فونتين (ريمس الفرنسي) - جيروم مومري (جرونوبل الفرنسي) - مامي نيرينا جيرفيه رانديريانارسوا (سان بيروا الفرنسي) والوسط: ماركو إلايماهاريتا (شارلروا البلجيكي) - أنيسيت أندريانانتيناينا (لودوجوريتس البلغاري) - إبراهيم صامويل أمادا (مولودية الجزائر) - جان راكوتواريسوا (فوسا جونيورز الملغاشي) - لالاينا نومينياناهاري (إف سي باريس الفرنسي) - ريان ني اينا أرنالدو (تروا الفرنسي) - أندرياميرالدو أرو حسينا أندريان أريمانانا (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي) والهجوم: كارولوس أندرياماتسينورو (العدالة السعودي) - فانيفا إيما أندرياتسيما (كليرمونت الفرنسي) - نجيفا راكوتوهاريمالالا (ساموت ساخون التايلاندي) - باولن فوافي (مصر للمقاصة) - ويليام جروس (فيتر الفرنسي).





قائمة منتخب بوروندي في امم افريقيا 2019 ضمت في حراسة المرمى جاستن نيكومانا (سوفاباكا الكيني) – جوناثان ناهيمانا (فيتال إف سي البوروندي) – ماك أرثر أرازاكا (لوساكا ديناموز الزامبي) وفي خط الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني) – كريستوفر ناجويرا (أمورا البرتغالي) – عبد الكريم نيزجيمانا (فايبرز الأوغندي) – فريدريك نسابيموافا (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – عمر نجاندو (كيجالي الرواندي) – دافيد ناشيميرمانا (ماكورا الرواندي) وفي خط الوسط : بيير كوزيرا (العروبة العماني) – جايل بيجرمانا (هيبرنيان الاسكتلندي) – جايل دوهاندافي (موكارا الرواندي) – ناهيمانا شاسيري (مغيزل السعودي) – سابوموكاما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) – موستافا فرانسيس (جورماهيا الكيني) وفي خط الهجوم: شعباني حسين (البن الأثيوبي) – أميسي محمد (بريدا الهولندي) – ياميني سليماني (العدالة السعودي) أميسي سيدريك (التعاون السعودي) – سايدو براهينو (ستوك سيتي الإنجليزي) – عبدول فيستون (شبيبة القبائل الجزائري) – مافوجو لاوديت (ناباسا ستارز الزامبي) – إلفيس كامسوبا (ميلبورن فيكتوري الأسترالي).