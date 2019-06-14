أمين عام نقابة "أصحاب المعاشات": زيادة المعاشات خطوة على الطريق



وأضاف "أبو العطا"، في مداخلة مع برنامج "حكاية وطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيها، و900 جنيها كحد أقصى، مشددًا على أن زيادة الأسعار والغلاء على الجميع وكان يجب زيادتها.



وتابع أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، أن هناك مليون ونصف من أصحاب المعاشات، وما حدث هو خطوة على الطريق، وهي فئة مطحونة وكانوا يأملون من مجلس الشعب عمل تعديل على قرار رئيس الجمهورية.

قال الدكتور إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، إنهم كانوا يأملون من مجلس النواب أن يرفع قيمة المعاشات زيادة عن قرار الرئيس بزيادتها 15%.