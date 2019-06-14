تركي آل الشيخ عن شباب سعوديون يتعلمون فنون الطهي بأحد المطاعم: "فخور بكم"
الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:42 ص
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عرض المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو لشباب سعوديون يتعلمون فنون الطهى بأحد المطاعم في جدة.
وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الشباب السعودي يستفيد ويتعلم من المطاعم العالمية في جدة.. أنا سعيد جداً.. وفخور بكل سعودي وسعودية.. أنتم على راسي وفي عيني وقلبي".
الشباب السعودي يستفيد ويتعلم من المطاعم العالمية في جدة ... أنا سعيد جداً ... وفخور بكل سعودي وسعودية ... أنتم على راسي وفي عيني وقلبي🇸🇦🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/MFpU9b36YD— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٤ يونيو ٢٠١٩
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