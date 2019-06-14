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تركي آل الشيخ عن شباب سعوديون يتعلمون فنون الطهي بأحد المطاعم: "فخور بكم"

الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:42 ص
تركي آل الشيخ عن شباب سعوديون يتعلمون فنون الطهي بأحد المطاعم: فخور بكم
المستشار تركي آل الشيخ
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 عرض المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو لشباب سعوديون يتعلمون فنون الطهى بأحد المطاعم في جدة.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الشباب السعودي يستفيد ويتعلم من المطاعم العالمية في جدة.. أنا سعيد جداً.. وفخور بكل سعودي وسعودية.. أنتم على راسي وفي عيني وقلبي".
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