المصري يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع إسلام عيسى





أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري، أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع إسلام عيسى.





وقال الخولي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك اهتمام لضم إسلام عيسى لكن ليس بشكل رسمي، والأهلي ليس وحده المهتم بل هناك أكثر من ناد".





وأكمل : "لجنة التعاقدات بالفريق ستحدد ما هو في صالح المصري، وطلبات المدرب إيهاب جلال هى ماستنفذ"، مختتماً : "نتمنى أن تعود العلاقة مع الأهلي كما كانت من قبل".