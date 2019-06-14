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المصري يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع إسلام عيسى

الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:33 ص
المصري يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع إسلام عيسى
اسلام عيسى
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الفجر الرياضي
 
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أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري، أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع إسلام عيسى.

وقال الخولي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك اهتمام لضم إسلام عيسى لكن ليس بشكل رسمي، والأهلي ليس وحده المهتم بل هناك أكثر من ناد".

وأكمل : "لجنة التعاقدات بالفريق ستحدد ما هو في صالح المصري، وطلبات المدرب إيهاب جلال هى ماستنفذ"، مختتماً : "نتمنى أن تعود العلاقة مع الأهلي كما كانت من قبل".
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