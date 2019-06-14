موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

سيكون المنتخب المصري الاول لكرة القدم على موعد مع مباراة من العيار الثقيل وهي ثاني مباراة يخوضها في المجموعة الأولى أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية على استاد القاهرة الدولي المسمى بملعب الرعب والذي شهد تتويج المنتخب الوطني بلقب كاس امم افريقيا 2006 في بطولة شهدت اثارة ومتعة ويدخل المنتخب المصري لقاء اليوم الصعب امام الكونغو الديمقراطية بهدف البحث عن الانتصار والحصول على ثلاث نقاط في المجموعة من أجل تحقيق انطلاقة قوية وحسم الصعود المبكر لدور الـ16 من اجل تحقيق اللقب الافريقي للمرة الثامنة في تاريخه على أرضه ووسط جماهيره في مباراة تشهد مشاركة محمد صلاح ومحمود تريزيجيه.





ومن المقرر ان يلتقي المنتخب المصري الاول لكرة القدم نظيره زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية في المباراة الافتتاحية وفي الجولة الثانية سيلتقي امام الكونغو الديمقراطية يوم 26/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة وفي الجولة الاخيرة يصارع منتخب مصر نظيره منتخب اوغندا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة يوم 30 يونيو 2019 حيث من المقرر إذاعة مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية على قناة تايم سبورت TIME SPORT بجانب التليفزيون المصري الأرضي وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.





ومن المقرر ان ينظم منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد عام 2006 بعد أن نجح في الفوز باللقب تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة حيث يرغب منتخب مصر في تحقيق اللقب الثامن الإفريقي بعد الفوز بالبطولة في أعوام (1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010) حيث يسعى جمهور مصر لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في المباراة الثانية لمنتخب الفراعنة حيث يمني النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي نفسه لتحقيق اللقب الإفريقي الثامن في تاريخ مصر والاول في مسيرته بعدما نجح في الفوز مع ليفربول بلقب دوري أبطال اوروبا بالفوز على فريق توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد بجانب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي كمتصدر لترتيب قائمة هدافي البطولة الإنجليزية.





وبالنسبة لقائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الإمم الإفريقية والتي اعلنها خافيير اجيري حيث يتواجد في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمود عبد الرحيم "جنش" وفي خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، أحمد ايمن منصور، محمود علاء، أحمد المحمدي، باهر المحمدي، محمود حمدي الونش، عمر جابر وفي خط الوسط: وليد سليمان، عبد الله السعيد، محمد النني، طارق حامد، محمود حسن "تريزيجيه"، عمرو وردة، نبيل عماد دونجا، علي غزال، محمد صلاح وفي خط الهجوم: أحمد علي، مروان محسن، أحمد حسن "كوكا" وفاز المنتخب المصري مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا وفاز عليه 1-0 ثم سيواجه منتخب غينيا يوم 16 المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية.





على الجانب الاخر فان قائمة الكونغو الديمقراطية النهائية في حراسة المرمى: لي ماتامبي (الأنصار السعودي) – بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست الروماني) – أنتوني موسي (تشياسو السويسري) وفي الدفاع: إيساما مبيكو (مازيمبي) – مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مارسيل تيسيراند (فولفسبورج الألماني) – بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو) – نجوندا موزينجا (فيتا كلوب) – كريستيان لوينداما (جالاتسراي التركي) – آرثر ماسواكو (وست هام يونايتد) – دجوما شاباني (فيتا كلوب) وفي الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي) – شانسيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جاك ماجوما (برمينجهام سيتي الإنجليزي) – بول جوزيه مبوكو (ستاندر دو لييج البلجيكي) - جيانيلي إمبولا (رايو فايكانو الإسباني) وفي الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت البلجيكي) – جوناثان بولينجي (أنتروب البلجيكي) – سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) – إليا ميستشاك (مازيمبي) – بريت أسومبالونجا (ميدلسبره الإنجليزي).