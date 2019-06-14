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بعد حديث عمرو أديب عن لياقة الهضبة.. دينا الشربيني: "عمرو دياب عمل عقدة للرجالة" (فيديو)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:23 ص
بعد حديث عمرو أديب عن لياقة الهضبة.. دينا الشربيني: عمرو دياب عمل عقدة للرجالة (فيديو)
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حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي للاحتفال بنجاح مسلسلها "زي الشمس" الذي سابق في السباق الرمضاني الماضي.

وخلال الحوار تحدثت إنجي مع الشربيني، حول العقدة التي سببها الهضبة عمر دياب للراجل، حيث ضربت مثلا بالإعلامي عمرو أديب وكثرة حديثه عن شكل ولياقة عمرو دياب.

وردت دينا الشربيني قائلة: "هو عمرو دياب بصراحة يعقد أي حد".


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