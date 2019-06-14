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أيمن عبد العزيز يكشف عيوب المنتخب والمحمدي

الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:07 ص
أيمن عبد العزيز يكشف عيوب المنتخب والمحمدي
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الفجر الرياضي
 
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أكد أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، أن منتخب مصر افتقد لاستغلال السرعات والمهارات المتوفرة لديه.

وقال عبد العزيز  في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " البطء في التحضير اسوأ ماجاء في المباراة،  لم نستغل السرعات والمهارات التي نمتلكها.

واردف : احمد المحمدي "معندوش" تغطية عكسية جيدة، رد فعله بطىء جدا، وهذا الامر من الممكن ان يسبب لنا ازمة كبيرة امام المنتخبات التي تمتلك للسرعات.

واتم كلماته : منتخب تنزانيا وصل لمرمانا بهجمتين فقط ولكن مثلت خطورة علينا، ما حالنا اذا امام المنتخبات القوية ؟!

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