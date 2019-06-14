بعد تحركها لبحر عمان.. 8 معلومات عن المدمرة الأمريكية "يو إس إس ميسون"

أعلن الجيش الأمريكي، تحرك المدمرة يو إس إس ميسون" في طريقها إلى موقع الهجمات على ناقلتي النفط في بحر عمان، وذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية الحدث" في نبأ عاجل منذ قليل.

وقال الجيش الأمريكي: "لا مصلحة لنا في الخوض بصراع جديد في الشرق الأوسط".





- يو اس اس ميسون (دي دي جي 87) (بالإنجليزية:USS Mason (DDG-87)) مدمرة أمريكية تابعة للقوات البحرية الأمريكية سميت بهذا الاسم نسبة إلى رجلين هما : وزير الخارجية السابق في البحرية جون يونغ ميسون والطيار المقاتل نيوتن هنري ميسون.





- تعتبر هذه المدمرة هي المدمرة السابعة والثلاثون من فئتها.





- تم البدء في بناء المدمرة في 19 يناير 2000.





- وتم إطلاقها في 23 يونيو 2001.





- في 12 أكتوبر 2016 تعرضت المدمرة لعدة صواريخ من الأراضي اليمنية من قبل الحوثيين، مما اضطر المدمرة لاطلاق وابل من الصواريخ الدفاعية. الصواريخ اليمنية لم تصل إلى هدفها ولم تسجل عن وقوع أضرار أو إصابات.





- في يوم 13 أكتوبر 2016 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المدمرة نيتز أطلقت صواريخ كروز على مواقع للرادار في اليمن ردا على هجمات الحوثي على المدمرة الأميركية يو إس إس ماسون وقال البنتاغون إن التقديرات الأولية للأهداف تظهر تدمير ثلاثة مواقع رادار في اليمن.

- ديفيد غيل أول قائد للمدمرة من الفترة 13 أبريل 2003 حتى21 مايو 2004.





- كريستوفر غيلبرتسون هو القائد الحالي وتولى القيادة في 1أغسطس 2015.