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ملايين المشاهدات للإعلان التشويقي لـ "Frozen 2" في وقت قياسي (فيديو)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:58 ص
ملايين المشاهدات للإعلان التشويقي لـ Frozen 2 في وقت قياسي (فيديو)
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حصد الإعلان التشويقي لـفيلم "Frozen 2" ملايين المشاهدات في وقت قياسي، حيث استطاع تحقيق أكثر من 17 مليون مشاهدة منذ طرحه للمشاهدة في 11 يونيو الجاري.

"فروزن 2" أو "ملكة الثلج 2" هو فيلم خيالي موسيقي أميركي مرتبط بالكمبيوتر من إنتاج استوديوهات استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة.

وسيتم إصداره تتمة لفيلم ملكة الثلج، ومن المقرر أن يتم إصداره في 22 نوفمبر 2019 في 2D و 3D.

الفليم إخراج جنيفر لي، كريس بك،  تأليف موسيقي كريستين أندرسن لوبيز، إنتاج: استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، أفلام والت ديزني.

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