الحجار يحيي حفلا غنائيا كامل العدد على المسرح المكشوف بالأوبرا





أحيا المطرب على الحجار، حفلًا غنائيًا كبيرًا داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف ضمن سهرات المهرجان الصيفي.

وقدم الحجار عددًا كبيرًا من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره منها أغنية "مسألة مبدأ" و"زي الهوا" و"عارفة".





وقدم كذلك أغاني "الليل وآخره" و"قالوا زمان" و"تجيش نعيش" ورفع الحفل شعار كامل العدد.