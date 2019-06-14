أيمن عبد العزيز: أحمد علي يستحق أن يكون المهاجم الأساسي

يرى أيمن عبد العزيز نجم ومدرب نادي الزمالك السابق أن أحمد علي مهاجم نادي المقاولون العرب يستحق ان يكون مهاجم مصر الأساسي في بطولة أمم إفريقيا.





وقال أيمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أحمد علي المفروض يكون هو المهاجم الأساسي لمصر في بطولة أمم إفريقيا".





وتابع "احمد علي هو اللاعب الوحيد الذي ظهر بشكل جيد في مباراة تنزانيا الودية، قياسًا بمستوى مروان محسن مع المنتخب فهو الأفضل للمشاركة أساسيًا".



