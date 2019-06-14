موعد مباراة نيجيريا وغينيا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

يصارع منتخب نيجيريا نظيره منتخب غينيا في ثاني مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة المقامة في مصر بالفترة ما بين 21 يونيو حتي 19 يوليو القادم حيث تضم مجموعة نيجيريا منتخبات غينيا ومدغشقر وبوروندي حيث يخوض منتخب نيجيريا اللقاء الأول أمام بوروندي في يوم 22 من يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الإسكندرية ثم يخوض منتخب نيجيريا اللقاء الثاني أمام غينيا يوم الاربعاء 26 يونيو من الشهر نفسه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على نفس الملعب ويختتم منتخب نيجيريا مبارياته في المجموعة بلقاء منتخب مدغشقر يوم 30 يونيو المقبل في السادسة مساءا على ملعب ستاد الاسكندرية ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة نيجيريا وغينيا على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية عبر قنوات بي ان سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية.





وكشف جيرنوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا من اجل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر والتي شهدت غياب كيليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي إضافة الى استبعاد جونيور أجايي لاعب الأهلي المصري في حين ظهر جون أوبي ميكيل في القائمة وأحمد موسى لاعب النصر السعودي وأليكس إيوبي نجم أرسنال الإنجليزي وغاب إيزاك سوكسيس لاعب واتفورد وأوتشي أجبو لاعب رايو فايكانو الإسباني عن القائمة بعد استبعادهما وكان متخب نيجيريا قد حقق اللقب الافريقي في ثلاث مرات ويسعى للفوز باللقب الرابع بعد الفوز باللقب في أعوام 1980 و1994 و2013 حيث يصارع منتخب نيجيريا في المجموعة الثانية منتخبات غينيا ومدغشقر وبوروندي.





وشهدت قائمة نيجيريا لمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تواجد كل من

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي)، الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني)، الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا الإسرائيلي)، الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتسراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي) – بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – – صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني)





في حين جاءت قائمة منتخب غينيا المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 كالتالي:

حراسة المرمى: نابي ياتارا (إكسلسيور الفرنسي) – ألي كيتا (أوسترسوند السويدي) – إبراهيم كوني (بو الفرنسي)، الدفاع: إسياجا سيلا (تولوز الفرنسي) - بايساما سانكوه (كان الفرنسي) – عثمان سيديبيه (بيزييرس الفرنسي) – إرنست سيكا (نانسي الفرنسي) – سيمون فاليتيه (أينتراخت فرانكفورت الألماني) – فودي كامارا (أجاكسيو الفرنسي) – ميكايل ديرستام (خانثي اليوناني) – جوليان جانفيير (برينتفورد الإنجليزي)، الوسط: نابي كيتا (ليفربول الإنجليزي) – بوباكار فوفانا (جاز ميتان ميدياس الروماني) – أمادو دياوارا (نابولي الإيطالي) – إبراهيما سيسيه (فولام الإنجليزي) – باي كامارا (هورويا)، الهجوم: إبراهيما تراوري (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني) – فرانسوا كامانو (بوردو الفرنسي) – إدريسا سيلا (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – محمد ياتارا (أوكسير الفرنسي) – جوزيه كانتي (جيمناستيك الإسباني) – سوري كابا (إلتشي الإسباني) – بانجالي فودي كويتا (قاسم باشا التركي)



