القضاء على كلب مسعور بعد عقره 23 شخصًا في الغربية (صور)

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تمكن الطب البيطرى بالغربية بالتعاون مع قوات من الشرطة، من قتل كلب مسعور بعد أن قام بعقر ٢٣ شخصًا فى مدينة زفتى بالغربية.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول عدد من المصابين بسبب عقر كلب مسعور لهم.



وتبين إصابة ٢٣ شخصًا بسبب عقر كلب ضال لهم ومعظمهم من الأطفال.



على الفور قامت حملات من الأجهزة الأمنية والطب البيطرى للقضاء علي الكلب المسعور.