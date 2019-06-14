عطل مفاجئ يصيب موقع إنستجرام.. تعرف على السبب
الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:35 ص
Advertisements
Advertisements
أصاب موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عطل مفاجئ، منذ قليل، في عدد من دول العالم، حيث عجز مستخدمو الموقع عن فتحه أو الوصول لحساباتهم عليه.
وسجل Downdetector.com ، الذي يراقب انقطاع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي التي يبلغ عنها المستخدم، أكثر من 50000 تقرير عن انقطاع إنستجرام لمدة بضع دقائق فقط يوم الخميس، ويرجع سبب العطل إلى انقطاع التيار الكهربائي لأول مرة في حوالي الساعة 2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ ( 11:30 مساءً بتوقيت مصر، حيث تسبق مصر توقيت المحيط الهادئ بمقدار 9 ساعات).
وقالت الشركة : "نحن نعمل عليه وسنصلحه في أسرع وقت ممكن".
Advertisements
المزيد عن: عطل انستجرام انستجرام اخبار مصر
- انقطاع التيار الكهربائي عن 6 قرى في إهناسيا ببني سويف
- بعد واتساب.. "عطل مفاجئ" يصيب تويتر
- تعطل فيسبوك في عدد كبير من دول العالم
- عاجل.. عطل فني مفاجئ يصيب "فيسبوك"
- عطل مفاجئ في "فيسبوك" و"انستجرام" و"واتساب" حول العالم
- عاجل.. عطل مفاجئ يصيب "فيسبوك"
- تعرف على سبب تعطل موقعي "فيسبوك" و"انستجرام" في عدد من دول العالم
- القصة الكاملة لعطل الفيس بوك وانستجرام
- آخرهم اليوم.. عطل "فيس بوك" عرض مستمر حول العالم
- العالم X أسبوع.. احتراق كاتدرائية نوتردام .. وعطل جديد يضرب "فيس بوك"