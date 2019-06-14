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سوهاج يتعاقد مع لاعب وسط سمنود

الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:15 ص
سوهاج يتعاقد مع لاعب وسط سمنود
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مصطفى الجندي
 
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دعّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج صفوفه بالتعاقد مع لاعب وسط فريق سمتود محمود شاهين استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

وشهدت جلسة التعاقد حضور محمود ريان إداري سوهاج، وأحمد عبد الحليم وكيل اللاعب، الذي قام بالتوقيع لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر.

ويعد شاهين من مواليد 1993 وسبق له الإنضمام لناشين النادي الأهلي، ثم الإنتقال لفريق نجوم المستقبل، وأخيرا سمنود، قبل التوقيع للفريق السوهاجي.

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