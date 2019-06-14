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تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية قريبا بالتعاون مع حماقي وعمرو مصطفى

الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:14 ص
تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية قريبا بالتعاون مع حماقي وعمرو مصطفى
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة قريبًا بالتعاون مع المطرب محمد حماقي والملحن عمرو مصطفى. 

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أغنية جديدة لصيف الساحل قريبًا، من كلماتي ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ نشر مؤخرًا مقطع فيديو للمطرب محمد حماقي، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية.

وعلق آل الشيخ، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "منور المملكة يا حماقي"ـ 


تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية قريبا بالتعاون مع حماقي وعمرو مصطفى
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