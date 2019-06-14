الطب الوقائي بأسيوط يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين بالتسمم في حفل عرس

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قال الدكتور وحيد مصطفى، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في أسيوط، في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن عدد الحالات التي أصيبت بإعياء ومغص وقيء جراء تناولهم طعام متنوع في عرس بنزلة سرقنة في ديروط وصل إلى 234 حالة.



وتابع أن والد العريس استأجر طباخين وعمال لإعداد وليمة للمدعوين احتفالا بالزفاف وبدأ تجهيز الطعام من ظهر الأربعاء والذي احتوى على لحوم وخضار وبسبوسة وجلاش وفول وترمس ولب، وبدأ المدعوون في تناول الطعام من الساعة 12 ظهرا حتى 6 مساء وعاد المدعوون إلى منازلهم بعد انتهاء العرس، فيما بدأت دخول الحالات المصابة للمستشفى في السادسة صباحًا وظهرت عليهم جميعًا أعراض المغص والقيء فقط وفي الثانية مساء الأربعاء كان الجميع غادر المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.



وأضاف مدير ادارة الطب الوقائي: أخذنا 165 عينة قيء من الحلالات في المستشفى ونزلنا القرية أخذنا نحو 7 مسحات للزور "مسحات حلق" ونحو 7 مسحات من أسفل الأظافر من الطباخين والعاملين وعينات من مكونات طعام وتعني (الطعام قبل طهيه) من كل ما تناوله المرضى من اللحوم والأرز والفاصوليا والبطاطس وسمن وزيت وسكر وشاي وترمس وجلاش وبسبوسة وعينات مياة الشرب لدى صاحب المنزل والجيران وعينات من شبكة مياة الشرب بالقرية وعينات من بقايا الطعام المطهو ماعدا الترمس لم يتبقى منه مطهو، لافتًا أن سيارة حملت جميع العينات واتجهت بها في التاسعة من مساء الخميس إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة".



وأكد أن الطفلة رؤى علاء جمال، 3 سنوات، التي توفت في المستشفى لم تكن في حفل الزفاف وليس لها صلة قرابة بأصحاب العرس، لكنها من نفس القرية وتصادف دخولها المستشفى في نفس التوقيت وكانت تعاني من التهاب في الصدر ونزلة معوية وتوفت نحو الساعة 7.10 صباحًا.