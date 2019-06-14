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الأرصاد توجه تحذير عاجل لقائدي السيارات بشأن طقس الجمعة

الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:57 ص
الأرصاد توجه تحذير عاجل لقائدي السيارات بشأن طقس الجمعة
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة على القاهرة اليوم 33 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة وهي جيدة في هذا الوقت من العام. 

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور"، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وتكون السبب في تكون الشبورة المائية على المسطحات المائية والمزروعات، موجهًا نصائح لقائدي المركبات باتباع تعليمات المرور بدقة بالغة أثناء انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية، وعدم ملئ تانك البنزين بأكمله، وعدم ملئ إطارات السيارات بالضغط المقرر لها لتفادي انفجارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد، على أن فصل الصيف بدأ مبكرًا في نسب الرطوبة فقط، ولكن درجات الحرارة مازالت جيدة.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2019، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أنه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهره، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدله تنشط علي السواحل الغربية.

أما بالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط فهى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 1،5 متر، بينما يصل ارتفاع الموج إلى 2 متر على البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:
القاهرة: 23 33
الأسكندرية: 22 28
الإسماعيلية: 22 33
نخل: 16 31
كاترين: 16 27
الطور: 25 37
شرم الشيخ: 27 36
المنيا: 24 34

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