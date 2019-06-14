الأرصاد توجه تحذير عاجل لقائدي السيارات بشأن طقس الجمعة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:57 ص
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة على القاهرة اليوم 33 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة وهي جيدة في هذا الوقت من العام.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور"، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وتكون السبب في تكون الشبورة المائية على المسطحات المائية والمزروعات، موجهًا نصائح لقائدي المركبات باتباع تعليمات المرور بدقة بالغة أثناء انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية، وعدم ملئ تانك البنزين بأكمله، وعدم ملئ إطارات السيارات بالضغط المقرر لها لتفادي انفجارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وشدد، على أن فصل الصيف بدأ مبكرًا في نسب الرطوبة فقط، ولكن درجات الحرارة مازالت جيدة.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور"، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وتكون السبب في تكون الشبورة المائية على المسطحات المائية والمزروعات، موجهًا نصائح لقائدي المركبات باتباع تعليمات المرور بدقة بالغة أثناء انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية، وعدم ملئ تانك البنزين بأكمله، وعدم ملئ إطارات السيارات بالضغط المقرر لها لتفادي انفجارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وشدد، على أن فصل الصيف بدأ مبكرًا في نسب الرطوبة فقط، ولكن درجات الحرارة مازالت جيدة.
نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2019، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح البيان، أنه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهره، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.
أما بالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط فهى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 1،5 متر، بينما يصل ارتفاع الموج إلى 2 متر على البحر الأحمر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:
القاهرة: 23 33
الأسكندرية: 22 28
الإسماعيلية: 22 33
نخل: 16 31
كاترين: 16 27
الطور: 25 37
شرم الشيخ: 27 36
المنيا: 24 34
وأوضح البيان، أنه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهره، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدله تنشط علي السواحل الغربية.
أما بالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط فهى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 1،5 متر، بينما يصل ارتفاع الموج إلى 2 متر على البحر الأحمر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:
القاهرة: 23 33
الأسكندرية: 22 28
الإسماعيلية: 22 33
نخل: 16 31
كاترين: 16 27
الطور: 25 37
شرم الشيخ: 27 36
المنيا: 24 34
Advertisements
- عاجل| "رعد وسيول وأمطار".. تحذير جديد من "الأرصاد" للمواطنين بشأن طقس اليوم
- عاجل.. مفاجأة وتحذيرات بشأن طقس اليوم الأربعاء.. "أمطار وشبورة"
- "الأرصاد" تزف بشرى سارة لسكان القاهرة بشأن طقس الجمعة
- تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الخميس 27 ديسمبر 2018 (فيديو)
- عاجل.. "الأرصاد" توجه تحذير جديد بشأن طقس اليوم وتصدر بيانا مهما
- "طقس الفلانتين".. تحذير عاجل من "الأرصاد" للمواطنين
- عاجل.. رسائل تحذيرية ومفاجآت وظاهرة خطيرة تضرب هذه المحافظات (تقرير عن حالة الطقس)
- تحذيرات عاجلة من "مرور الإسماعيلية" لقائدي السيارات بشأن حالة طقس اليوم
- تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتوجه نصائح هامة للمواطنين
- تجنبا للانفجار.. تحذير عاجل من الأرصاد لقائدي السيارات بشأن طقس الجمعة.. (فيديو)