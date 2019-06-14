الأرصاد توجه تحذير عاجل لقائدي السيارات بشأن طقس الجمعة



وأوضح البيان، أنه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهره، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدله تنشط علي السواحل الغربية.



أما بالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط فهى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 1،5 متر، بينما يصل ارتفاع الموج إلى 2 متر على البحر الأحمر.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:

القاهرة: 23 33

الأسكندرية: 22 28

الإسماعيلية: 22 33

نخل: 16 31

كاترين: 16 27

الطور: 25 37

شرم الشيخ: 27 36

المنيا: 24 34

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2019، ولمدة 24 ساعة.