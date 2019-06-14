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هيثم فاروق: المنتخب افتقد "التكتيك" وأجيري محظوظ

الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:03 ص
هيثم فاروق: المنتخب افتقد التكتيك وأجيري محظوظ
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الفجر الرياضي
 
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تمنى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، أن يخوض المنتخب الوطني مبارياته الودية على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال هيثم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " لا تهمني النتيجة، ولكني كنت اتمنى ان يخوض المنتخب ودياته على ستاد القاهرة "ملعب المنتخب بالبطولة"


وأردف : هدف منتخب مصر في تنزانيا يثير قلقي، اذا خاض اجيري المباراة ب 3 لاعبين في قلب الدفاع امر طبيعي، ولكن ان ظهيري الدفاع يصبحون جناحي المنتخب في الناحية الهجومية، هذا معناه انه لا يوجد تكتيك معين بالملعب.

وتابع : في حالة مواجهة فريق قوي لن نستطيع احراز أهداف، وستصبح الهجمة المرتدة غايه في الصعوبة.

وأكد: اجيري محظوظ في بداياته مع المنتخب حيث واجه منتخبات ليس قوية.

وأتم كلماته : أجيري أقر بانه يعيد بناء الناحية الخططية للمنتخب، وهذا الامر يحدث مع الاندية وليس المنتخبات.
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