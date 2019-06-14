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تعليق ناري من هيثم فاروق بعد استبعاد علي معلول من قائمة تونس

الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:01 ص
تعليق ناري من هيثم فاروق بعد استبعاد علي معلول من قائمة تونس
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الفجر الرياضي
 
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علق هيثم فاروق نجم الزمالك السابق على استبعاد علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي من قائمة منتخب تونس المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وقال هيثم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "خبر استبعاد معلول من قائمة تونس اصابني بالدهشة".

وتابع:"معلول أفضل لاعب في النادي الأهلي هذا الموسم وقدم موسمًا استثنائيًا".

واستكمل:"استبعاد معلول خسارة كبيرة للمنتخب التونسي في رأيي، لو كان المدير الفني وطني لما حدث ذلك".

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