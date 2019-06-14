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إيمانويل أمونيكي: صلاح لاعب كبير وشرف لأفريقيا.. وكل المنتخبات لديها فرصة التتويج باللقب

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:55 ص
إيمانويل أمونيكي: صلاح لاعب كبير وشرف لأفريقيا.. وكل المنتخبات لديها فرصة التتويج باللقب
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الفجر الرياضي
 
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أكد إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر كبير وشرف لمصر وأفريقيا.

وقال أمونيكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد صلاح لاعب كبير ومتواضع وشرف لمصر وأفريقيا، ومن أفضل اللاعبين مع ساديو ماني نجم السنغال".

وأكمل : "من الصعب توقع المرشح الأبرز الآ، سنرى عندما يظهر كل منتخب ما يمتلكه، وكل المنتخبات لديها فرصة التتويج باللقب بالعمل الجاد".

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