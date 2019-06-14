مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور: نستقبل 5 آلاف كشف شهريًا.. ونقدم خدمة متميزة

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قال الدكتور باسم بولس، مدير مستشفى عين شمس التخصصي بمدينة العبور، إنه جاري إنشاء فرع جديد لجامعة عين شمس بالعبور، موضحا أن هناك رؤية أن من سيتخرج من كلية طب فرع العبور سيتلقى تدريبه في مستشفى عين شمس بالعبور.



وأشار "بولس"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن المستشفى حديثة متطورة، وتقدم أحدث الخدمات الصحية لسكان مدينة العبور، والذي يصل تعدادهم إلى مليون نسمة، مضيفا أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها من شهر يونيو 2017.



وأضاف أن عدد الكشوفات الشهرية في العيادات الخارجية بالمستشفى يصل إلى 5 آلاف كشف، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية حققت المعادلة الصعبة، حيث يحصل المواطن على خدمة متميزة وبأقل الأسعار.

