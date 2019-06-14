الإسماعيلي يشكل لجنة لمراقبة نجوم أمم إفريقيا

قرر إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة تشكيل لجنة فنية لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية التى ستنطلق فى مصر بعد أيام قليلة .





تضم اللجنة كلآ من إسماعيل حفنى ، عادل أبو جريشة ، طارق زين ، أبو طالب العيسوى ، أشرف خضر ، أحمد قناوى ، عاطف عبد العزيز ، أحمد فكرى الصغير ، محمد محسن أبو جريشة ، غريب فتحى ، اسلام كاظم ،بالإضافة الى محمود جابر ، صبرى المنياوى ، عطية صابر أعضاء الجهاز الفنى الحالى.





تبدأ اللجنة الفنية عملها بمتابعة جميع مباريات البطولة من داخل ملاعب المباريات ، حيث أنهى الجهاز الإدارى للنادى تصاريح حضورهم للمباريات من داخل الملعب ، وذلك لإختيار أفضل العناصر المتاحة للإنضمام للنادى الاسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين دوليين قادرين على عمل إضافة فنية.