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"الفجر الفني" يكشف كواليس حضور أنغام حفل تخرج ياسين من "kg2"(صورة)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:43 ص
الفجر الفني يكشف كواليس حضور أنغام حفل تخرج ياسين من kg2(صورة)
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يارا أحمد
 
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علم "الفجر الفني" أن النجمة أنغام، حرصت على حضور حفل تخرج الطفل ياسين أمير، نجل شقيقتها الراحلة "غنوة" وذلك من مدرسته للانتهاء من kg2.

وأكدت سهر عبد المنعم، والتي تتولي ياسين، حاليا أن "أنغام" حرصت على تشجيعه وتصويره أثناء الحفل، مشيرة إلى أنه بعد الحفل حرص على احتضانها معربًا عن سعادته بحضورها.

من ناحية أخرى نجح الطفل ياسين، في لفت الانتباه في موسم دراما رمضان الماضي وذلك أثناء ظهوره في مسلسل "زي الشمس" حيث كان يجسد شخصية الطفل "يوسف".

"الفجر الفني" يكشف كواليس حضور أنغام حفل تخرج ياسين من "kg2"(صورة)
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