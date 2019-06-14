ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عودة توفيق عكاشة وأزمة تمثال الخديوي إسماعيل.. أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 13-6-2019

الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:30 ص
عودة توفيق عكاشة وأزمة تمثال الخديوي إسماعيل.. أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 13-6-2019
مقدمو التوك شو
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أمنية فوزي - كساب أحمد - هدى عبد الرازق - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

سفير مصر في ألمانيا يكشف تفاصيل تكريم هاني عازر وحصوله على وسام الاستحقاق
قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن ألمانيا قررت منح العالم المصري هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وسيقام حفل التكريم غدًا بحضور عدد من الشخصيات الهامة.

محافظة الإسكندرية ترد على تشويه تمثال الخديوي إسماعيل: "خطأ فني"
عقب أحمد جمال، نائب محافظ الأسكندرية، على طلاء تمثال الخديوي إسماعيل بالدوكو الأسود، والذي أدى إلى تشويه التمثال.

"الأرصاد" تكشف طقس الغد.. وتوجه نصائح للمواطنين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في الغد ستكون جيدة، وستصل على السواحل الشمالية لـ23 درجة.

بعد غيابه عن الشاشة في رمضان.. توفيق عكاشة: "قولت فرصة أقعد مع البهايم"
علق الإعلامي توفيق عكاشة، على عدم ظهوره في رمضان والعيد، قائلًا: " كانت إجازة، وقولت فرصة أروح البلد، وألبس الجلابية، وأقعد مع البهائم".

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يكشف توصيات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد
كشف شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن توصيات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، قائلًا إنه سيتم العمل على إعداد خطة استراتيجية كاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بالدولة الإفريقية.

مصطفى بكري: قيمة إنتاج فيلم الممر وصلت إلى 100 مليون جنيه (فيديو)
وأشار إلى أن فيلم الممر إنتاج ضخم، وأن القوات المسلحة وقفت جنبًا إلى جنب مع منتج الفيلم، وقدمت إليه بعض المساعدات اللوجيستية، متابعًا: "قيمة إنتاج فيلم الممر وصلت إلى 100 مليون جنيه".

Advertisements
المزيد عن: توك شو توفيق عكاشة تكريم هاني عازر المنتدى الأفريقى أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي