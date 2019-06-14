عودة توفيق عكاشة وأزمة تمثال الخديوي إسماعيل.. أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 13-6-2019
الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:30 ص
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أمنية فوزي - كساب أحمد - هدى عبد الرازق - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
سفير مصر في ألمانيا يكشف تفاصيل تكريم هاني عازر وحصوله على وسام الاستحقاق
قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن ألمانيا قررت منح العالم المصري هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وسيقام حفل التكريم غدًا بحضور عدد من الشخصيات الهامة.
محافظة الإسكندرية ترد على تشويه تمثال الخديوي إسماعيل: "خطأ فني"
عقب أحمد جمال، نائب محافظ الأسكندرية، على طلاء تمثال الخديوي إسماعيل بالدوكو الأسود، والذي أدى إلى تشويه التمثال.
"الأرصاد" تكشف طقس الغد.. وتوجه نصائح للمواطنين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في الغد ستكون جيدة، وستصل على السواحل الشمالية لـ23 درجة.
بعد غيابه عن الشاشة في رمضان.. توفيق عكاشة: "قولت فرصة أقعد مع البهايم"
علق الإعلامي توفيق عكاشة، على عدم ظهوره في رمضان والعيد، قائلًا: " كانت إجازة، وقولت فرصة أروح البلد، وألبس الجلابية، وأقعد مع البهائم".
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يكشف توصيات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد
كشف شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن توصيات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، قائلًا إنه سيتم العمل على إعداد خطة استراتيجية كاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بالدولة الإفريقية.
مصطفى بكري: قيمة إنتاج فيلم الممر وصلت إلى 100 مليون جنيه (فيديو)
وأشار إلى أن فيلم الممر إنتاج ضخم، وأن القوات المسلحة وقفت جنبًا إلى جنب مع منتج الفيلم، وقدمت إليه بعض المساعدات اللوجيستية، متابعًا: "قيمة إنتاج فيلم الممر وصلت إلى 100 مليون جنيه".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
سفير مصر في ألمانيا يكشف تفاصيل تكريم هاني عازر وحصوله على وسام الاستحقاق
قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن ألمانيا قررت منح العالم المصري هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وسيقام حفل التكريم غدًا بحضور عدد من الشخصيات الهامة.
محافظة الإسكندرية ترد على تشويه تمثال الخديوي إسماعيل: "خطأ فني"
عقب أحمد جمال، نائب محافظ الأسكندرية، على طلاء تمثال الخديوي إسماعيل بالدوكو الأسود، والذي أدى إلى تشويه التمثال.
"الأرصاد" تكشف طقس الغد.. وتوجه نصائح للمواطنين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في الغد ستكون جيدة، وستصل على السواحل الشمالية لـ23 درجة.
بعد غيابه عن الشاشة في رمضان.. توفيق عكاشة: "قولت فرصة أقعد مع البهايم"
علق الإعلامي توفيق عكاشة، على عدم ظهوره في رمضان والعيد، قائلًا: " كانت إجازة، وقولت فرصة أروح البلد، وألبس الجلابية، وأقعد مع البهائم".
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يكشف توصيات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد
كشف شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن توصيات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، قائلًا إنه سيتم العمل على إعداد خطة استراتيجية كاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بالدولة الإفريقية.
مصطفى بكري: قيمة إنتاج فيلم الممر وصلت إلى 100 مليون جنيه (فيديو)
وأشار إلى أن فيلم الممر إنتاج ضخم، وأن القوات المسلحة وقفت جنبًا إلى جنب مع منتج الفيلم، وقدمت إليه بعض المساعدات اللوجيستية، متابعًا: "قيمة إنتاج فيلم الممر وصلت إلى 100 مليون جنيه".
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