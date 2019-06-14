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كاميل سيرم تتأهل لنهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:31 ص
كاميل سيرم تتأهل لنهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش
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الفجر الرياضي
 
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فازت الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا علي الدجلاوية نوران جوهر المصنفة الرابعة علي العالم حسب تصنيف للإتحاد الدولي للإسكواش في مباراة استمرت 37 دقيقة بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/9) (20/18) في منافسات الدور النصف النهائي من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" وبذلك تصعد لنهائي البطولة لتواجه لاعبة اندية وادي دجلة رنيم الوليلي.

الجدير بالذكر أنه يقوم بتنظيم البطوله أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر والتي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار.

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