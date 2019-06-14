كريم عبد الجواد يتأهل لنهائي بطولة السوبر العالمي للاتحاد الدولي للإسكواش

فاز اللاعب كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالميا علي اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثاني علي العالم في مبارة استمرت 27 دقيقة بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/2) (11/8) في منافسات الدور النصف النهائي من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" وبذلك يصعد لنهائي البطولة ليواجه الفائز من مباراة طارق مؤمن ومحمد أبو الغار.





الجدير بالذكر أنه يقوم بتنظيم البطوله أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر والتي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار.