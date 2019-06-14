عاجل.. أول تحرك للجيش الأمريكي بعد استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

أعلن الجيش الأمريكي، تحرك المدمرة يو إس إس ميسون" في طريقها إلى موقع الهجمات على ناقلتي النفط في بحر عمان، وذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية الحدث" في نبأ عاجل منذ قليل.





وقال الجيش الأمريكي: "لا مصلحة لنا في الخوض بصراع جديد في الشرق الأوسط".





وكشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان لم تستخدم فيه الطوربيدات.





ولم تكشف "رويترز" عن هوية المصدر، مكتفية بالقول إنه على علم بتفاصيل الحادث.





من جهة أخرى ذكر مسؤول أمريكي أن طاقم إحدى السفينتين غادرها بعد رصد عبوة ملتصقة بالسفينة لم تنفجر. ويعتقد بأن هذه العبوة عبارة عن لغم ملتصق.





ويأتي ذلك في أعقاب استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، إحداهما تابعة لشركة نرويجية والثانية يابانية.





ووصف التحالف العربي الذي تقوده السعودية الحادث بـ "تصعيد كبير"، فيما وصفه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه "مشبوه" ودعا للحوار في المنطقة.





بدورها، دعت الولايات المتحدة إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الحادثة، واتهمت واشنطن إيران من جديد بالوقوف وراء استهداف الناقلتين، مثلما كان الأمر مع الواقعة المماثلة السابقة في 12 مايو الماضي، باستهداف 4 ناقلات نفطية قرب السواحل الإماراتية.