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رنيم الوليلي تتأهل لنهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:27 ص
رنيم الوليلي تتأهل لنهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش
الوليلي
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الفجر الرياضي
 
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فازت الدجلاوية رنيم الوليلي المصنفة الأولى على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش علي مواطنتها نور الطيب المصنفة الخامسة عالميًا في مباراة استمرت 38 دقيقة بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط (11/1) (9/11) (11/9) في منافسات الدور النصف النهائي من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" وبذلك تصعد لنهائي البطولة لتواجه الفائز من مباراة نوران جوهر و كاميل سيرمي.

الجدير بالذكر أنه يقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر والتي يأتي مجموع جوائزها 320 ألف دولار.
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