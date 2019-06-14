رنيم الوليلي تتأهل لنهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش





فازت الدجلاوية رنيم الوليلي المصنفة الأولى على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش علي مواطنتها نور الطيب المصنفة الخامسة عالميًا في مباراة استمرت 38 دقيقة بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط (11/1) (9/11) (11/9) في منافسات الدور النصف النهائي من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" وبذلك تصعد لنهائي البطولة لتواجه الفائز من مباراة نوران جوهر و كاميل سيرمي.





الجدير بالذكر أنه يقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر والتي يأتي مجموع جوائزها 320 ألف دولار.