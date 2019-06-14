عميد طب المنصورة السابق: الطبيب المصري "جوهرة".. والأفضل عالميا
الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:35 ص
أمنية فوزي
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أكد الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، أن الطبيب المصري هو الأفضل من بين أطباء العالم كله.
وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن البعض في المستشفيات بالخارج يطلب الطبيب المصري على وجه الخصوص.
وتابع: "الطبيب المصري جوهرة، ومن أفضل الأطباء المحترفين في العالم"، لافتًا إلى أن الإعلام لعب دورًا في تشويه صورة الطبيب أمام المواطنين، متابعًا: "هناك تحدي واضح على قدسية الأطباء".
وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن البعض في المستشفيات بالخارج يطلب الطبيب المصري على وجه الخصوص.
وتابع: "الطبيب المصري جوهرة، ومن أفضل الأطباء المحترفين في العالم"، لافتًا إلى أن الإعلام لعب دورًا في تشويه صورة الطبيب أمام المواطنين، متابعًا: "هناك تحدي واضح على قدسية الأطباء".
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