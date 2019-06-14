هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا الأولية للموسم الجديد

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق الأولية التي سيخوض بها فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي تنطلق بعد ثلاثة أسابيع.





وقرر المدير الفني أن تتكون القائمة من ٣٠ لاعبا كالتالي: محمود شكري، ومحمد شريف، وحسن ابراهيم، ومحمد جمال، وحسن ياسين، ووليد عبد المنعم، وطارق سامي، وأحمد عيد، وأحمد حاتم، ومحمود صبري، وضياء قنديل، وعبد الرحمن فؤاد، ومحمد سيد الدغيمي، وحسام حسن، ومحمود المغربي، ومصطفى الخواجة، وبسام ابو الحديد، وشادي حسين، وحسني زكي، ومحمد سعيد، ومحمد حسن ميدو، وأحمد حسني، ومحمود صقر، وأسامة كاجو، ومصطفى بهاء، ومحمد احمد كامل، ومحمد مجدي كريسبو، وإسلام حسين، ومصطفى صابر، وعبد الله عبد العظيم.





واستقر هيثم شعبان على ضم ١١ لاعبا من قطاع الناشئين بالنادي، وهم: النيجيريان ماناسي وجونيور ابيولا، مصطفي سعد ميسي، وحسن حمدي، ومحمد مصطفي حيدا، وعلي الملاواني، ومحمود الزيني، وحازم خالد، ومحمد ناصر رمضان، وسيف الخشاب، وأحمد الجبلاوي.





ويتبقى ٨ لاعبين في قائمة البيع أو الإعارة وهم: أحمد الشحات، ومصطفى مهنا، وسليمان شعبان، ومحمد الجرايحي، وسيد حسن، ومحمد ممدوح كيمو، وخالد لطفي، ومحمود أمان الليمبي.