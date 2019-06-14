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إلقاء القبض على ممثل شهير بعد تحرشه بسيدة

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:21 ص
إلقاء القبض على ممثل شهير بعد تحرشه بسيدة
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قالت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية إن الممثل كوبا جودينج جونيور اتهم يوم الخميس بلمس امرأة على غير رغبتها بعد أن اتهمته المرأة بأنه تحرش بها في حانة بمانهاتن في مطلع الأسبوع.

وقال مكتب الشؤون العامة في إدارة الشرطة إن جودينج جونيور، الذي شارك في بطولة فيلم (جيري ماجواير)، اتهم بعد أن سلم نفسه للشرطة يوم الخميس.

ويواجه جودينج جونيور اتهاما باللمس عنوة في واقعة حدثت يوم الأحد عندما قالت امرأة لم تكشف عن هويتها إنه لمس صدرها في الحانة.

وقال مارك هيلر محامي جودينج جونيور إنه ”على ثقة تامة بتبرئة ساحة موكله“. وأضاف للصحفيين أن جودينج جونيور سيدفع بأنه غير مذنب في أول جلسة للمحاكمة.

وذكر المحامي أنه شعر بالصدمة لأن القضية تحركت بعد أن قدم للشرطة شريطا من كاميرات المراقبة الأمنية من الحانة قال المدعي العام إنه لم يظهر أي سلوك إجرامي من جودينج جونيور.

وفاز جودينج جونيور بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (جيري ماجواير).


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