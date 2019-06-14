إيمانويل أمونيكي: الزمالك بيتي الثاني وهدفي تحقيق إنجازات مع تنزانيا





أكد إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، أنه محظوظ بالعودة مرة أخرى لمصر لكن كمدرب وليس لاعب.





وقال أمونيكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "القدر وضعني مع السنغال والجزائر، لكن سأعمل ما بوسعي لتحقيق إنجازات جديدة مع تنزانيا".





وأكمل : "مصر لديها بنية تحتية جيدة وتاريخها ليس في كرة القدم فقط، كما أن الدوري المصري يتطور دائمًا والزمالك يعد بيتي الثاني".



