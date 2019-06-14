بعد تراجع سعره.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

واصل سعر صرف الدولار تراجعه، مسجلا حوالي 120 قرشا حتى الآن.





واستقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة وأبوظبي الإسلامي، مسجلا 16.71 جنيه للشراء، مقابل 16.81 للبيع، فيما جاء سعره أقل في بنكي Cib والإسكندرية، ليسجل 16.67 جنيه للشراء، و16.71 للبيع في ختام تعاملات الأسبوع، وسط توقعات بمزيد من التراجع في سعر صرف العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.