العثور على طفل حديث الولادة خلف مبني "عيادات إهناسيا" ببني سويف

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عُثر "سائق" على طفل "حديث الولادة" خلف مبني مجمع الخدمات، الذي يضم العيادات الخارجية، بمدينة إهناسيا ببني سويف، ملفوفًا بقطعة من القماش، وتم إيداعه بحضانة أطفال بمستشفي إهناسيا المركزي.



تلقي اللواء اشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بعثور سائق، مقيم مركز إهناسيا، على طفل "حديث الولادة" خلف مبني مجمع الخدمات، الذي يضم العيادات الخارجية، بمدينة إهناسيا، ملفوفًا بقطعة من القماش، حيًا، وفي حالة بكاء متقطع.



وأمام الرائد خالد مدحت، رئيس المباحث، أكد السائق، أنه حال تواجده بموقف السيارات خلف مجمع الخدمات بمدينة إهناسيا، شاهد تجمعًا لسائقين وبعض المارة حول الطفل، حديث الولادة ملفوفًا بقطعة قماش، فقام على الفور بنقله لمركز الشرطة، وأمر رئيس المباحث بإيداعه بحضانة أطفال بمستشفي إهناسيا المركزي.



وتم تحرير المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة لمباشر التحقيقات، وأمر مدير نيابة إهناسيا بإطلاق أسم "سامح" على الطفل، فى الاجراءات القانونية، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.