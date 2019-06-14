ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العثور على طفل حديث الولادة خلف مبني "عيادات إهناسيا" ببني سويف

الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:16 ص
العثور على طفل حديث الولادة خلف مبني عيادات إهناسيا ببني سويف
Advertisements
طباعة
أحمد فتحي الدسوقي
 
Advertisements
عُثر "سائق" على طفل "حديث الولادة" خلف مبني مجمع الخدمات، الذي يضم العيادات الخارجية، بمدينة إهناسيا ببني سويف، ملفوفًا بقطعة من القماش، وتم إيداعه بحضانة أطفال بمستشفي إهناسيا المركزي.

تلقي اللواء اشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بعثور سائق، مقيم مركز إهناسيا، على طفل "حديث الولادة" خلف مبني مجمع الخدمات، الذي يضم العيادات الخارجية، بمدينة إهناسيا، ملفوفًا بقطعة من القماش، حيًا، وفي حالة بكاء متقطع.

وأمام الرائد خالد مدحت، رئيس المباحث، أكد السائق، أنه حال تواجده بموقف السيارات خلف مجمع الخدمات بمدينة إهناسيا، شاهد تجمعًا لسائقين وبعض المارة حول الطفل، حديث الولادة ملفوفًا بقطعة قماش، فقام على الفور بنقله لمركز الشرطة، وأمر رئيس المباحث بإيداعه بحضانة أطفال بمستشفي إهناسيا المركزي.

وتم تحرير المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة لمباشر التحقيقات، وأمر مدير نيابة إهناسيا بإطلاق أسم "سامح" على الطفل، فى الاجراءات القانونية، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
Advertisements
المزيد عن: بني سويف العثور على طفل اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي